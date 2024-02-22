В Свердловской области 20 предприятий и депутат попали под санкции ЕС и США

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В результате решения Евросоюза и США, 23 февраля были введены новые санкции против российских предприятий. В списке оказались 20 компаний из Свердловской области, а также депутат Нижнетагильской городской думы. Это отмечают журналисты It’s My City.Санкции ЕС:- Дмитрий Скоропупов — генеральный директор АО «Уралкриомаш», депутат Нижнетагильской городской думы,- Серовский механический завод,- «Уралкриомаш» (Нижний Тагил),- Завод № 9 (Екатеринбург),- Машиностроительный завод им. М. И. Калинина (Екатеринбург).Санкции США:- Синарский трубный завод (Каменск-Уральский),- Первоуральский новотрубный завод,- ООО «Киберсталь» (Первоуральск),- Уральская образовательная резиденция,- ООО «ТМК Центр бизнес услуг» (Екатеринбург),- ООО «ТМК Нефтегазсервис» (Екатеринбург),- ООО «ТМК Премиум сервис» (Екатеринбург),- ООО «ТМК Технический сервис» (Екатеринбург),- Национальная сурьмяная компания (Екатеринбург),- ООО «Синарапромтранс» (Екатеринбург),- ООО «Синаратрансавто» (Екатеринбург),- НТЦ «Модуль-Инновации» (Екатеринбург),- НПО «Уралподшипник» (Екатеринбург),- НПФ «Кавиант» (Екатеринбург),- Производственное объединение «Инсистенс» (Екатеринбург),- ООО «Ракета Лубрикантс» (Екатеринбург),- Завод № 9 (Екатеринбург).