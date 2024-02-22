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В Свердловской области 20 предприятий и депутат попали под санкции ЕС и США
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В результате решения Евросоюза и США, 23 февраля были введены новые санкции против российских предприятий. В списке оказались 20 компаний из Свердловской области, а также депутат Нижнетагильской городской думы. Это отмечают журналисты It’s My City.
Санкции ЕС:
- Дмитрий Скоропупов — генеральный директор АО «Уралкриомаш», депутат Нижнетагильской городской думы,
- Серовский механический завод,
- «Уралкриомаш» (Нижний Тагил),
- Завод № 9 (Екатеринбург),
- Машиностроительный завод им. М. И. Калинина (Екатеринбург).
Санкции США:
- Синарский трубный завод (Каменск-Уральский),
- Первоуральский новотрубный завод,
- ООО «Киберсталь» (Первоуральск),
- Уральская образовательная резиденция,
- ООО «ТМК Центр бизнес услуг» (Екатеринбург),
- ООО «ТМК Нефтегазсервис» (Екатеринбург),
- ООО «ТМК Премиум сервис» (Екатеринбург),
- ООО «ТМК Технический сервис» (Екатеринбург),
- Национальная сурьмяная компания (Екатеринбург),
- ООО «Синарапромтранс» (Екатеринбург),
- ООО «Синаратрансавто» (Екатеринбург),
- НТЦ «Модуль-Инновации» (Екатеринбург),
- НПО «Уралподшипник» (Екатеринбург),
- НПФ «Кавиант» (Екатеринбург),
- Производственное объединение «Инсистенс» (Екатеринбург),
- ООО «Ракета Лубрикантс» (Екатеринбург),
- Завод № 9 (Екатеринбург).
Санкции ЕС:
- Дмитрий Скоропупов — генеральный директор АО «Уралкриомаш», депутат Нижнетагильской городской думы,
- Серовский механический завод,
- «Уралкриомаш» (Нижний Тагил),
- Завод № 9 (Екатеринбург),
- Машиностроительный завод им. М. И. Калинина (Екатеринбург).
Санкции США:
- Синарский трубный завод (Каменск-Уральский),
- Первоуральский новотрубный завод,
- ООО «Киберсталь» (Первоуральск),
- Уральская образовательная резиденция,
- ООО «ТМК Центр бизнес услуг» (Екатеринбург),
- ООО «ТМК Нефтегазсервис» (Екатеринбург),
- ООО «ТМК Премиум сервис» (Екатеринбург),
- ООО «ТМК Технический сервис» (Екатеринбург),
- Национальная сурьмяная компания (Екатеринбург),
- ООО «Синарапромтранс» (Екатеринбург),
- ООО «Синаратрансавто» (Екатеринбург),
- НТЦ «Модуль-Инновации» (Екатеринбург),
- НПО «Уралподшипник» (Екатеринбург),
- НПФ «Кавиант» (Екатеринбург),
- Производственное объединение «Инсистенс» (Екатеринбург),
- ООО «Ракета Лубрикантс» (Екатеринбург),
- Завод № 9 (Екатеринбург).
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