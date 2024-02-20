Свердловская область вошла в топ по заявкам на участие в ДЭГ



— сообщает ведомство. «Этим сервисом Госуслуг воспользовались уже более 3 млн человек. Дистанционное голосование будет доступно жителям 28 регионов»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловская область вошла в топ по заявкам на участие в дистанционном электронном голосовании. Область оказалась на пятом месте. Выше только Московская область, Ростовская область, Алтайский край и Чувашия. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.В топ-10 также вошли Нижегородская область, Новосибирская область, Челябинская область, Воронежская область и Пермский край.