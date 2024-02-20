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Свердловская область вошла в топ по заявкам на участие в ДЭГ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область вошла в топ по заявкам на участие в дистанционном электронном голосовании. Область оказалась на пятом месте. Выше только Московская область, Ростовская область, Алтайский край и Чувашия. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
В топ-10 также вошли Нижегородская область, Новосибирская область, Челябинская область, Воронежская область и Пермский край.
«Этим сервисом Госуслуг воспользовались уже более 3 млн человек. Дистанционное голосование будет доступно жителям 28 регионов»,
— сообщает ведомство.
В топ-10 также вошли Нижегородская область, Новосибирская область, Челябинская область, Воронежская область и Пермский край.
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