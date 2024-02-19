Генконсул Китая покидает столицу Урала

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Генеральный КНР Цуй Шаочунь завершил свою работу в Екатеринбурге. Накануне прошла последняя рабочая встреча с участием дипломата и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на которой губернатор поблагодарил Шаочуня за развитие торгового, научного и культурно-гуманитарного сотрудничества.В департаменте информационной политики региона сообщили, что с 2018 года КНР является главным внешнеторговым партнёром Свердловской области.Цуй Шаочунь был генеральным консулом КНР в Екатеринбурге с марта 2020 года, сейчас у него завершился срок полномочий. В прошлом месяце Шаочунь опубликовал в «Областной газете» авторскую статью под названием «Реализация Инициативы по глобальной безопасности: поддержание мира и спокойствия во всём мире».Кто будет новым генконсулом Китая на Урале, пока не сообщалось.