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Генконсул Китая покидает столицу Урала
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Генеральный КНР Цуй Шаочунь завершил свою работу в Екатеринбурге. Накануне прошла последняя рабочая встреча с участием дипломата и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на которой губернатор поблагодарил Шаочуня за развитие торгового, научного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что с 2018 года КНР является главным внешнеторговым партнёром Свердловской области.
Цуй Шаочунь был генеральным консулом КНР в Екатеринбурге с марта 2020 года, сейчас у него завершился срок полномочий. В прошлом месяце Шаочунь опубликовал в «Областной газете» авторскую статью под названием «Реализация Инициативы по глобальной безопасности: поддержание мира и спокойствия во всём мире».
Кто будет новым генконсулом Китая на Урале, пока не сообщалось.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что с 2018 года КНР является главным внешнеторговым партнёром Свердловской области.
Цуй Шаочунь был генеральным консулом КНР в Екатеринбурге с марта 2020 года, сейчас у него завершился срок полномочий. В прошлом месяце Шаочунь опубликовал в «Областной газете» авторскую статью под названием «Реализация Инициативы по глобальной безопасности: поддержание мира и спокойствия во всём мире».
Кто будет новым генконсулом Китая на Урале, пока не сообщалось.
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