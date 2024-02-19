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Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков признал вину по делу об оправдании терроризма
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На сегодняшнем заседании в Центральном окружном военном суде по делу об оправдании терроризма Ярослав Ширшиков признал вину в совершении преступления.
Сам Ярослав в разговоре с «Вечерними ведомостями» воздержался от комментариев по этому поводу.
Адвокат Ширшикова Фёдор Акчермышев также был немногословен.
Напомним, Ширшикову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма посредством сети Интернет» из-за его комментариев после смерти блогера Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский. По этой статье могут назначить штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы от 5 до 7 лет.
Сам Ярослав в разговоре с «Вечерними ведомостями» воздержался от комментариев по этому поводу.
Адвокат Ширшикова Фёдор Акчермышев также был немногословен.
В ходе допроса подсудимого Ярослав признал вину и раскаялся,
— сказал он
Напомним, Ширшикову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма посредством сети Интернет» из-за его комментариев после смерти блогера Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский. По этой статье могут назначить штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы от 5 до 7 лет.
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