По итогам прошедших суток в Свердловской области задержали троих человек, которые возлагали цветы в память об Алексее Навальном

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Вчера задержали еще двух людей в Ревде. В каком отделении полиции они находятся, пока неизвестно. Об этом сообщает It's My City.Еще одного человека задержали днем у памятника «Маски скорби», когда он возлагал цветы. Его отвезли в отделение полиции №9, но позже отпустили. С него взяли только объяснительную.Полицейские и люди в штатском продолжают дежурить возле мест, куда люди приносят цветы. У людей спрашивают документы, угрожают составлением протокола. А мемориалы, которые образовываются по всему городу, уничтожаются.