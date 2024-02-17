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По итогам прошедших суток в Свердловской области задержали троих человек, которые возлагали цветы в память об Алексее Навальном
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Вчера задержали еще двух людей в Ревде. В каком отделении полиции они находятся, пока неизвестно. Об этом сообщает It's My City.
Еще одного человека задержали днем у памятника «Маски скорби», когда он возлагал цветы. Его отвезли в отделение полиции №9, но позже отпустили. С него взяли только объяснительную.
Полицейские и люди в штатском продолжают дежурить возле мест, куда люди приносят цветы. У людей спрашивают документы, угрожают составлением протокола. А мемориалы, которые образовываются по всему городу, уничтожаются.
Еще одного человека задержали днем у памятника «Маски скорби», когда он возлагал цветы. Его отвезли в отделение полиции №9, но позже отпустили. С него взяли только объяснительную.
Полицейские и люди в штатском продолжают дежурить возле мест, куда люди приносят цветы. У людей спрашивают документы, угрожают составлением протокола. А мемориалы, которые образовываются по всему городу, уничтожаются.
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