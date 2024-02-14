Избирательные участки в Свердловской области проверили на действие в экстренных ситуациях

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области проводятся тренировки по действиям участковых избирательных комиссий в случае возникновения экстренных ситуаций. Об этом сообщает тг-канал «Свердловский избирком».Сообщается, что с начала февраля такие проверки организованы во многих городах области.«Напомним, 12 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить антитеррористическую защищенность объектов для голосования на президентских выборах. Глава региона нацелил членов антитеррористической комиссии области на обеспечение безопасности избирательных участков, где состоится голосование на выборах Президента России», — пишет избирком у себя в тг-канале.