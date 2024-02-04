Петицию с требованием печатать труды «иноагентов» выпустили свердловские «яблочники»

«Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования».

«Мы, нижеподписавшиеся, требуем допустить к публикации научные труды лиц, признанных российскими властями «иностранными агентами», в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Также мы требуем добавить в перечень указываемых метаданных со сведениями об авторах статьи обязательный пункт: «Является ли автор иностранным агентом?», и взять на себя обязательства по размещению маркировки о статусе «иностранного агента» и выполнению других норм вышеуказанного закона», — говорится в тексте петиции.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости