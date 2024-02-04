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Петицию с требованием печатать труды «иноагентов» выпустили свердловские «яблочники»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
На известном ресурсе для сбора подписей под различными воззваниями и требованиями Change.Org появилась петиция от Свердловского молодёжного отделения партии «Яблоко». В ней авторы требуют допустить к печати научные труды лиц, признанных российскими властями «иноагентами».
«Тригером» для создания этой петиции послужил отказ историку Сергею Чернышову* опубликовать его научную статью в журнале «Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки». Речь в статье шла об исторической памяти взятия Казани войсками Ивана Грозного. Отказывая в публикации, редколлегия издания сослалась на статус «иностранного агента», присвоенный Чернышову Минюстом РФ. Якобы, историк не сообщил редакции о своём «особом» статусе и тем едва не спровоцировал нарушение закона с её стороны.
В качестве доказательства неправоты редакционной коллегии журнала «Известия УрФУ» ссылаются, в частности на действующего президента РФ, который в сентябре прошлого года в ходе пленарной сессии ВЭФ заявил:
Представители Свердловского молодёжного «Яблока» называют случай с историком Чернышовым*, «дискриминацией», а заявленную редколлегией журнала позицию считают противоречащей позиции Минюста РФ и президента по недопущению запрета на профессиональную деятельность «иностранного агента».
Подписать петицию можно по ссылке. По итогам сбора подписей она будет направлена ректору УрФУ Виктору Кокшарову.
* признан Минюстом РФ «иностранным агентом»
«Тригером» для создания этой петиции послужил отказ историку Сергею Чернышову* опубликовать его научную статью в журнале «Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки». Речь в статье шла об исторической памяти взятия Казани войсками Ивана Грозного. Отказывая в публикации, редколлегия издания сослалась на статус «иностранного агента», присвоенный Чернышову Минюстом РФ. Якобы, историк не сообщил редакции о своём «особом» статусе и тем едва не спровоцировал нарушение закона с её стороны.
В качестве доказательства неправоты редакционной коллегии журнала «Известия УрФУ» ссылаются, в частности на действующего президента РФ, который в сентябре прошлого года в ходе пленарной сессии ВЭФ заявил:
«Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования».
Представители Свердловского молодёжного «Яблока» называют случай с историком Чернышовым*, «дискриминацией», а заявленную редколлегией журнала позицию считают противоречащей позиции Минюста РФ и президента по недопущению запрета на профессиональную деятельность «иностранного агента».
«Мы, нижеподписавшиеся, требуем допустить к публикации научные труды лиц, признанных российскими властями «иностранными агентами», в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Также мы требуем добавить в перечень указываемых метаданных со сведениями об авторах статьи обязательный пункт: «Является ли автор иностранным агентом?», и взять на себя обязательства по размещению маркировки о статусе «иностранного агента» и выполнению других норм вышеуказанного закона», — говорится в тексте петиции.
Подписать петицию можно по ссылке. По итогам сбора подписей она будет направлена ректору УрФУ Виктору Кокшарову.
* признан Минюстом РФ «иностранным агентом»
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