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Жители коттеджного посёлка под Екатеринбургом пожаловались к Путину на отсутствие дорог и уличного освещения

17.39 Воскресенье, 11 февраля 2024
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Жители Становлянки — коттеджного посёлка в составе посёлка Становая Берёзовского городского округа —записали видеообращение к Путину. Обращение появилось в ВК группе «Берёзовский и окрестности».

По словам жителей, после присоединения к поселку Становая в 2008 году, дороги перешли в частную собственность. С того момента, как сообщают жители, дороги не обслуживаются. Зимой жители сами нанимают технику, чтобы почистить улицы, а летом сами «латают» дороги. Магазин, фельдшерско-акушерский пункт и автобусная остановка находится в двух километрах. Так как школьный автобус не заезжает в поселок, детям приходится идти до остановки пешком. Нет в посёлке и уличного освещения. Администрация Березовского отвечает, что не может помочь, так как земля в частной собственности.

«Находимся в заложниках у одного неизвестного нам человека, которому безразличны наши судьбы. <...> Мы доведены до отчаяния. На данный момент целый жилой район находится в заложниках, и мы получается, как крепостные в 21 веке», — рассказывают в своем обращение жители.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:42 В Свердловской области за вчерашние сутки более 60 водителей были отстранены от вождения
14:46 Екатеринбуржцы должны более 32 миллионов по административным штрафам
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13:15 Сотрудники МЧС и ГИБДД проверили доступность проезда спецтехники к многоквартирным домам
12:07 В Свердловской области проводится обследование леса с помощью космической съемки
10:46 Девочка чуть не стала жертвой стаи диких псов в Нижнем Тагиле
10:26 В Екатеринбурге планируют открыть новую станцию метро на Эльмаше
17:26 Появились подробности пожара под Богдановичем, в котором погиб трехлетний мальчик
17:06 В Екатеринбурге составили протоколы на трех задержанных за возложение цветов у «Черного тюльпана»
16:37 В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заменят более 265 лифтов
16:31 СК возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего ребенка при пожаре в Свердловской области
15:43 Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий прокомментировал скандал со служебной машиной
13:55 В Екатеринбурге задержали пять человек возле памятника «Чёрный тюльпан» во время возложения цветов
12:11 В Нижнем Тагиле рабочие судятся с Уралвагонзаводом за положенные им выплаты
11:03 Движение троллейбусов №33 временно приостановлено от улицы Таганская до кольца Педуниверситет в Екатеринбурге
10:41 В Арамиле пожарные спасли двоих детей при пожаре
10:14 В Нижнем Тагиле крупнейшее мебельное предприятие собирается привлечь еще больше осужденных к работе
21:27 Обильные снегопады лишат мэра Екатеринбурга ночного сна
20:47 На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов в ДТП погиб мужчина
20:20 С понедельника начнётся процесс о прошлогоднем налёте на екатеринбургскую «Злату»
19:37 В Нижнем Тагиле лесорубов заставили восстанавливать лес
18:57 Почему астрология и алхимия не считаются науками объяснят в Ельцин Центре
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