Жители коттеджного посёлка под Екатеринбургом пожаловались к Путину на отсутствие дорог и уличного освещения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Жители Становлянки — коттеджного посёлка в составе посёлка Становая Берёзовского городского округа —записали видеообращение к Путину. Обращение появилось в ВК группе «Берёзовский и окрестности».По словам жителей, после присоединения к поселку Становая в 2008 году, дороги перешли в частную собственность. С того момента, как сообщают жители, дороги не обслуживаются. Зимой жители сами нанимают технику, чтобы почистить улицы, а летом сами «латают» дороги. Магазин, фельдшерско-акушерский пункт и автобусная остановка находится в двух километрах. Так как школьный автобус не заезжает в поселок, детям приходится идти до остановки пешком. Нет в посёлке и уличного освещения. Администрация Березовского отвечает, что не может помочь, так как земля в частной собственности.«Находимся в заложниках у одного неизвестного нам человека, которому безразличны наши судьбы. <...> Мы доведены до отчаяния. На данный момент целый жилой район находится в заложниках, и мы получается, как крепостные в 21 веке», — рассказывают в своем обращение жители.