В Екатеринбурге задержали пять человек возле памятника «Чёрный тюльпан» во время возложения цветов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали пять человек — произошло это на площади Советской Армии, возле памятника «Чёрный тюльпан», где ранее сообщалось о возложении цветов жёнами мобилизованных.Активистка «Молодежного Яблока» рассказала обстоятельства, предшествовавшие задержанию — рядом с памятником стояла женщина, которая спросила пришедших на площадь, что они делают. Спустя буквально пару минут после того, как они ответили, что возлагают цветы, к ним подошли полицейские.В УМВД на Фрунзе доставлено 5 человек — три девушки и два молодых человека. Жен мобилизованных среди них нет. Известны имена как минимум двух из них – это бывшие кандидаты в Екатеринбургскую гордуму от «Яблока» Полина Берескина и Лиза Казанцева.Полицейские начали составлять протоколы на возлагавших цветы. Активистку «Молодёжного Яблока» Лизу Казанцеву обвинили в нарушении правил участия в публичных мероприятиях (часть 5 статьи 20.2 КоАП), по этой статье грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.