Депутат ЕГД раскритиковал идею провести «Весёлые старты» для муниципальных дум и чиновников

– негодует народный избранник.

«Со стороны организаторов это выглядит, как организация забегов. Снобистски. Не критиковать, не помогать, а именно устраивать конкурсный "забег" уже действующих политиков. Не очень и с политической точки зрения. Просто представьте, что ООН организует конкурс президентов или глав парламентов. Или президент Аргентины, России или США проводит конкурс губернаторов. Не рейтингование, которое делают все, кому не лень, по каким угодно критериям, а именно конкурс с подачей документов, с баллами и тому подобному. Запредельно»,