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Депутат ЕГД раскритиковал идею провести «Весёлые старты» для муниципальных дум и чиновников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселёв раскритиковал инициативу своих коллег, которые предложили провести конкурсы для депутатов муниципальных дум и чиновников, и назвал затею с «Весёлыми стартами» унизительной.
По его словам, предложение о конкурсе традиционно внесли на уровне области Законодательного Собрания. В гордуме инициативу озвучила председатель. Как оказалось, этот конкурс существует давно, но «екатеринбургской гордуме хватало такта и понимания, что этот конкурс прямой путь к дискредитации самой идеи представительной власти», написал в своём телеграм-канале Киселёв. Поддерживать эту идею он не стал.
Константин Киселёв рассказал, что проводить «весёлые старты» планируют по двум номинациям: «Гласность и открытость представительного органа» и «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа городского округа (муниципального района)».
При этом он подчеркнул, что для горожан это может стать новым развлечением, так как они смогут делать ставки на депутатов и чиновников.
По его словам, предложение о конкурсе традиционно внесли на уровне области Законодательного Собрания. В гордуме инициативу озвучила председатель. Как оказалось, этот конкурс существует давно, но «екатеринбургской гордуме хватало такта и понимания, что этот конкурс прямой путь к дискредитации самой идеи представительной власти», написал в своём телеграм-канале Киселёв. Поддерживать эту идею он не стал.
«Со стороны организаторов это выглядит, как организация забегов. Снобистски. Не критиковать, не помогать, а именно устраивать конкурсный "забег" уже действующих политиков. Не очень и с политической точки зрения. Просто представьте, что ООН организует конкурс президентов или глав парламентов. Или президент Аргентины, России или США проводит конкурс губернаторов. Не рейтингование, которое делают все, кому не лень, по каким угодно критериям, а именно конкурс с подачей документов, с баллами и тому подобному. Запредельно»,
– негодует народный избранник.
Константин Киселёв рассказал, что проводить «весёлые старты» планируют по двум номинациям: «Гласность и открытость представительного органа» и «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа городского округа (муниципального района)».
«Единственный плюс конкурса – может кто-то задумается о том, что сделала дума за полгода? Приняла бюджет, который по доходам в сопоставимых ценах ниже прошлогоднего? В котором сокращены расходы по многим важнейшим статьям? Начиная с финансирования культуры. Заступилась за «Собачий парк»? Зарубилась за дом Топоркова? Вышла расчищать Исеть в районе Царского моста, которую засыпал алчный застройщик? Это я не коллег, это я себя критикую за то, что не смог, не сумел, не получилось»,
– написал депутат.
При этом он подчеркнул, что для горожан это может стать новым развлечением, так как они смогут делать ставки на депутатов и чиновников.
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