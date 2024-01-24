В Екатеринбурге начинают формировать содержимое «молодёжной» Капсулы времени

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В последний день января в Екатеринбурге начнётся сбор предложений от горожан по поводу того, что отправить потомкам в будущее. Да, речь опять о Капсуле времени, только на сей раз — молодёжной.Сами предложения можно будет прислать через сайт, запущенный к трёхсотлетию Екатеринбурга. Одним из самых ярких и всенародных мероприятий празднования юбилея было сначала извлечение из земли Капсулы времени, заложенной полвека назад, и новое её погружение под землю на следующие 50 лет. Эта «развлекуха» так понравилась как жителям, так и мэрии, что её продолжили различными альтернативами. Вот, например, «молодёжной» Капсулой времени.«Молодёжность» новой закладки будет выражаться не только в том, что в приоритете будут предложения по её «контенту» от молодых горожан. Она и сама останется ещё молодой, когда её будут выкапывать из места «захоронения» — упрячут-то её под землю всего на 25 лет. Кроме того, для привлечения внимания екатеринбуржцев к проекту привлекают образовательные учреждения и волонтёрские организации. Завтра (то есть, 31 января) их представители соберутся на улица Вайнера, чтобы устроить флэшмоб в поддержку проекта. Правда, описание флэшмоба от мэрии сулит, скорее, нечто зубодробительно-скучное и официозное, чем более свойственное молодости весёлое и креативное:«Более 300 представителей образовательных учреждений, различных волонтерских и общественных организаций растянут полотно с изображением российского триколора и надписью «Гордость. Уверенность. Вера в будущее». В завершении флешмоба состоится патриотический массовый танец «Моя страна». С приветственной речью выступит Глава Екатеринбурга».