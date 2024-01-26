Сергей Шойгу прибыл с визитом в Екатеринбург

– приводят слова Сергея Шойгу в телеграм-канале Минобороны.

«Коллеги мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, – там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью»,