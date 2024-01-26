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Сергей Шойгу прибыл с визитом в Екатеринбург
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбург с визитом прибыл Сергей Шойгу. Кортеж министра обороны РФ заметили у одного из крупнейших предприятий ВПК в городе – Машиностроительного завода имени М.И. Калинина.
В Минобороны информацию о его визите официально подтвердили. В сообщении ведомства, в частности, говорится, что министр проинспектировал производство крылатых ракет и систем ПВО. На ПАО «МЗиК» и АО ОКБ «Новатор» Шойгу о выполнении гособоронзаказа рассказали гендиректора предприятий Николай Клейн и Фарид Абдрахманов.
В Минобороны информацию о его визите официально подтвердили. В сообщении ведомства, в частности, говорится, что министр проинспектировал производство крылатых ракет и систем ПВО. На ПАО «МЗиК» и АО ОКБ «Новатор» Шойгу о выполнении гособоронзаказа рассказали гендиректора предприятий Николай Клейн и Фарид Абдрахманов.
«Коллеги мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, – там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью»,
– приводят слова Сергея Шойгу в телеграм-канале Минобороны.
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