Возрастное ограничение 18+
Из-за поста в поддержку Бориса Надеждина жительнице Нижнего Тагила начали угрожать увольнением на работе
Фото: Вечерние ведомости
Из-за поста на личной странице о сборе подписей за Бориса Надеждина жительница Нижнего Тагила, Анна, начала получать угрозы на работе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Свет Екатеринбург».
Дочь женщины рассказала телеграм-каналу, что после поста в ВК, ее маме начали звонить с работы и просить его удалить. Женщина получала звонки от директора, зама и всяких приближенных. Анна работает в бюджетной организации для туристов.
После отказа удалить пост, директор якобы начал намекать на увольнение фразами в стиле «ну нам же всем нужны деньги» и «разве вы готовы уйти с работы?».
Руководство организации пока ситуацию не комментировало.
Дочь женщины рассказала телеграм-каналу, что после поста в ВК, ее маме начали звонить с работы и просить его удалить. Женщина получала звонки от директора, зама и всяких приближенных. Анна работает в бюджетной организации для туристов.
После отказа удалить пост, директор якобы начал намекать на увольнение фразами в стиле «ну нам же всем нужны деньги» и «разве вы готовы уйти с работы?».
Руководство организации пока ситуацию не комментировало.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Три гранаты нашли в жилой высотке Нижнего Тагила
18 января 2024
18 января 2024