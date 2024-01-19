В Екатеринбурге появились стихийные мемориалы в память об убитых антифашистах

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге появился мемориал в память об убийстве антифашистов журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, которое произошло 15 лет назад в Москве.Ранее портреты убитых с цветами появились на площади Парижской коммуны, на этот раз – на перекрёстке улиц Малышева и 8 марта. К слову, прошлым летом на этом месте был убит аспирант из Габона Франсуа Нджелассили, в память об этом событии также возник стихийный мемориал, который разгромили неонацисты.За убийство Бабуровой и Маркелова к пожизненному заключению были приговорены представители неонацистской группировки БОРН – Илья Горячев и Никита Тихонов (заказчик и исполнитель соответственно). Сообщница Тихонова, Евгения Хасис была приговорена к 17 годам колонии.