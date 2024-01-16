Суд отказался отменять выборы в гордуму Екатеринбурга из-за незаконного недопуска кандидата

— резюмировал Боровик.

Решение неприятное, но ожидаемое. С таким подходом судов доверия к выборам вообще ни у кого не будет — если любого кандидата можно снять по беспределу без правовых последствий. Вместо того, чтобы создавать практику по защите прав кандидатов и граждан от незаконных действий избиркомов, судья Голова решила отстаивать права власти на беззаконие и на отсутствие ответственности за незаконные действия. Правовой беспредел никогда ни к чему хорошему не приводил.