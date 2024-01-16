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Суд отказался отменять выборы в гордуму Екатеринбурга из-за незаконного недопуска кандидата

19.02 Пятница, 19 января 2024
Фото: Иван Волков
Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга прошло заседание по иску экс-депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика, в котором он требовал отменить результаты последних выборов в Екатеринбургскую гордуму по одномандатному избирательному округу №9 (победителем в этом округе стала назначенны впоследствии на должность спикера гордумы Анна Гурарий).

Напомним, Кировская РТИК отказала в регистрации Боровику, признав недостаточным количество достоверных собранных подписей (не хватило одной), но затем Кировский районный суд признал это решение незаконным. Однако Кировская РТИК подала апелляцию, и Свердловский областной суд отменил решение Кировского суда. Уже после выборов решение Свердловского областного суда было признано незаконным Верховным судом, и на основании этого решения Боровик вновь подал иск в Кировский суд Екатеринбурга.

По итогам заседания, которое длилось около семи часов, суд отказал в исковых требованиях — рассказал «Вечерним ведомостям» юрист Иван Волков, представляющий интересы Боровика в суде.

По словам Волкова, председатель Кировской РТИК Светлана Панова заявила в заседании, что не считает нарушенными права избирателей, следовательно, оснований для отмены результатов выборов нет. В заседание пришло несколько свидетелей — избирателей, ставивших подписи в поддержку выдвижения Боровика, но суд допросил лишь одного из них.

Иван Волков сказал, что решение в любом случае будет обжаловано вплоть до Верховного суда. По мнению юриста, выборы в этом округе нельзя считать законными, поскольку недопуск Евгения Боровика существенно изменил расклад. «Он избирался по этому округу, и набирал гораздо больше голосов, чем набрала в итоге Анна Гурарий, которую до 2023 года практически никто не знал» — сказал он.

Сам Евгений Боровик сказал «Вечерним ведомостям», что в какой-то мере решение было ожидаемым.

Решение неприятное, но ожидаемое. С таким подходом судов доверия к выборам вообще ни у кого не будет — если любого кандидата можно снять по беспределу без правовых последствий. Вместо того, чтобы создавать практику по защите прав кандидатов и граждан от незаконных действий избиркомов, судья Голова решила отстаивать права власти на беззаконие и на отсутствие ответственности за незаконные действия. Правовой беспредел никогда ни к чему хорошему не приводил.

— резюмировал Боровик.


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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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