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Суд отказался отменять выборы в гордуму Екатеринбурга из-за незаконного недопуска кандидата
Фото: Иван Волков
Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга прошло заседание по иску экс-депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика, в котором он требовал отменить результаты последних выборов в Екатеринбургскую гордуму по одномандатному избирательному округу №9 (победителем в этом округе стала назначенны впоследствии на должность спикера гордумы Анна Гурарий).
Напомним, Кировская РТИК отказала в регистрации Боровику, признав недостаточным количество достоверных собранных подписей (не хватило одной), но затем Кировский районный суд признал это решение незаконным. Однако Кировская РТИК подала апелляцию, и Свердловский областной суд отменил решение Кировского суда. Уже после выборов решение Свердловского областного суда было признано незаконным Верховным судом, и на основании этого решения Боровик вновь подал иск в Кировский суд Екатеринбурга.
По итогам заседания, которое длилось около семи часов, суд отказал в исковых требованиях — рассказал «Вечерним ведомостям» юрист Иван Волков, представляющий интересы Боровика в суде.
По словам Волкова, председатель Кировской РТИК Светлана Панова заявила в заседании, что не считает нарушенными права избирателей, следовательно, оснований для отмены результатов выборов нет. В заседание пришло несколько свидетелей — избирателей, ставивших подписи в поддержку выдвижения Боровика, но суд допросил лишь одного из них.
Иван Волков сказал, что решение в любом случае будет обжаловано вплоть до Верховного суда. По мнению юриста, выборы в этом округе нельзя считать законными, поскольку недопуск Евгения Боровика существенно изменил расклад. «Он избирался по этому округу, и набирал гораздо больше голосов, чем набрала в итоге Анна Гурарий, которую до 2023 года практически никто не знал» — сказал он.
Сам Евгений Боровик сказал «Вечерним ведомостям», что в какой-то мере решение было ожидаемым.
Напомним, Кировская РТИК отказала в регистрации Боровику, признав недостаточным количество достоверных собранных подписей (не хватило одной), но затем Кировский районный суд признал это решение незаконным. Однако Кировская РТИК подала апелляцию, и Свердловский областной суд отменил решение Кировского суда. Уже после выборов решение Свердловского областного суда было признано незаконным Верховным судом, и на основании этого решения Боровик вновь подал иск в Кировский суд Екатеринбурга.
По итогам заседания, которое длилось около семи часов, суд отказал в исковых требованиях — рассказал «Вечерним ведомостям» юрист Иван Волков, представляющий интересы Боровика в суде.
По словам Волкова, председатель Кировской РТИК Светлана Панова заявила в заседании, что не считает нарушенными права избирателей, следовательно, оснований для отмены результатов выборов нет. В заседание пришло несколько свидетелей — избирателей, ставивших подписи в поддержку выдвижения Боровика, но суд допросил лишь одного из них.
Иван Волков сказал, что решение в любом случае будет обжаловано вплоть до Верховного суда. По мнению юриста, выборы в этом округе нельзя считать законными, поскольку недопуск Евгения Боровика существенно изменил расклад. «Он избирался по этому округу, и набирал гораздо больше голосов, чем набрала в итоге Анна Гурарий, которую до 2023 года практически никто не знал» — сказал он.
Сам Евгений Боровик сказал «Вечерним ведомостям», что в какой-то мере решение было ожидаемым.
Решение неприятное, но ожидаемое. С таким подходом судов доверия к выборам вообще ни у кого не будет — если любого кандидата можно снять по беспределу без правовых последствий. Вместо того, чтобы создавать практику по защите прав кандидатов и граждан от незаконных действий избиркомов, судья Голова решила отстаивать права власти на беззаконие и на отсутствие ответственности за незаконные действия. Правовой беспредел никогда ни к чему хорошему не приводил.
— резюмировал Боровик.
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