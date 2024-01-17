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Не прекращаются популистские нападки на Ельцин Центр
Фото: Вечерние Ведомости
Ельцин Центр 135-метровым бельмом в глазу торчит у иных общественных и политических деятелей. Интересно, что нападки на него совершают с кардинально противоположных сторон: то монархист Михалков, то партия коммунистов.
Ну, экс-режиссёр пока взял паузу с «наездами» на Ельцин Центре. Пришла очередь коммунистов нанести удар. За эту задачу взялся депутат от КПРФ Владимир Исаков. Он внёс в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Изменения направлены только на одно — получить законную возможность закрыть Ельцин Центр.
Хитрость законопроекта заключается в том, что он предполагает создание президентских центров в память о руководителях страны, которые прекратили полномочия только после 2000 года. А поскольку Борис Ельцин «устал и ушёл» в 1999 году, то екатеринбургский гигант, вроде как, окажется незаконным. Ну, если законопроект всё же примут.
Существование центра исторической памяти фигуры, которая своими действиями способствовала разрушению государства, не способствует формированию патриотизма и создает необъективную оценку исторических событий, — пояснил свою ненависть к Ельцин Центру депутат-коммунист.
Ельцин Центр появился в одном из самых высоких зданий Екатеринбурга в 2015 году. Он моментально стал точкой притяжения горожан и гостей уральской столицы. В нём ежедневно проходят интересные концерты, выставки, показы фильмов и спектаклей, лекции и конференции на политические, экономические, технологические, научные и прочие темы. Расположенный здесь же Музей первого президента России являет пример современного музейного пространства. Привлекают посетителей также уютные точки общепита и магазины с уникальными товарами (в том числе, большой, под завязку набитый книжный). Пристальное внимание столичных «штучек», не устающих пиариться своими наездами на Ельцин Центр можно даже считать одним из признаний популярности и влиятельности этого екатеринбургского заведения.
Ну, экс-режиссёр пока взял паузу с «наездами» на Ельцин Центре. Пришла очередь коммунистов нанести удар. За эту задачу взялся депутат от КПРФ Владимир Исаков. Он внёс в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Изменения направлены только на одно — получить законную возможность закрыть Ельцин Центр.
Хитрость законопроекта заключается в том, что он предполагает создание президентских центров в память о руководителях страны, которые прекратили полномочия только после 2000 года. А поскольку Борис Ельцин «устал и ушёл» в 1999 году, то екатеринбургский гигант, вроде как, окажется незаконным. Ну, если законопроект всё же примут.
Существование центра исторической памяти фигуры, которая своими действиями способствовала разрушению государства, не способствует формированию патриотизма и создает необъективную оценку исторических событий, — пояснил свою ненависть к Ельцин Центру депутат-коммунист.
Ельцин Центр появился в одном из самых высоких зданий Екатеринбурга в 2015 году. Он моментально стал точкой притяжения горожан и гостей уральской столицы. В нём ежедневно проходят интересные концерты, выставки, показы фильмов и спектаклей, лекции и конференции на политические, экономические, технологические, научные и прочие темы. Расположенный здесь же Музей первого президента России являет пример современного музейного пространства. Привлекают посетителей также уютные точки общепита и магазины с уникальными товарами (в том числе, большой, под завязку набитый книжный). Пристальное внимание столичных «штучек», не устающих пиариться своими наездами на Ельцин Центр можно даже считать одним из признаний популярности и влиятельности этого екатеринбургского заведения.
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