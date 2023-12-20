Возрастное ограничение 18+
Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело об отмене результатов выборов в гордуму
В дело привлекли спикера Анну Гурарий
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кировском суде Екатеринбурга началось рассмотрение иска экс-депутата гордумы Евгения Боровика об отмене результатов выборов в гордуму по 9-му одномандатному округу. Боровика не допустили к голосованию, забраковав часть подписей, оставленных в поддержку его самовыдвижения. 11 сентября 2023 года Верховный суд признал это решение избиркома незаконным. Однако голосование на выборах проходило 9-10 сентября, поэтому Боровик не смог принять в нём участие.
Теперь Боровик, который уже был депутатом гордумы Екатеринбурга в 2013—2018 годах, пытается отменить результаты выборов по одномандатному округу №9. Ранее он подал иск в Свердловский областной суд, но тот отказался принимать его к рассмотрению, указав на нарушение правил подсудности. В результате дело сейчас рассматривает Кировский районный суд.
На заседании 13 декабря суд привлёк в качестве заинтересованного лица депутата гордумы от «Единой России» Анну Гурарий — именно она получила мандат от округа, в котором выдвигался Боровик. Сегодня суд разрешил ходатайства о привлечении нескольких свидетелей — жителей района, которые намеревались проголосовать за Боровика, но не смогли это сделать из-за его снятия с предвыборной гонки. Евгений Боровик в разговоре с «Вечерними ведомостями» сказал, что готов привести в суд как минимум 300 таких избирателей, но судья удовлетворила привлечение лишь трёх. Кроме того, судья отказала привлекать в дело в качестве свидетеля депутата гордумы от «Яблока» Константина Киселёва — он также выдвигался от 9-го округа, но занял второе место (в итоге прошёл в думу по партийным спискам).
Представителем Боровика в суде, к слову, является ещё один кандидат, выдвигавшийся по этому округу, — Иван Волков. Следующее заседание назначено на 19 января 2024 года.
Напомним, после того как Евгений Боровик выиграл иск в Верховном суде, на него написал донос депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Теперь Боровик, который уже был депутатом гордумы Екатеринбурга в 2013—2018 годах, пытается отменить результаты выборов по одномандатному округу №9. Ранее он подал иск в Свердловский областной суд, но тот отказался принимать его к рассмотрению, указав на нарушение правил подсудности. В результате дело сейчас рассматривает Кировский районный суд.
На заседании 13 декабря суд привлёк в качестве заинтересованного лица депутата гордумы от «Единой России» Анну Гурарий — именно она получила мандат от округа, в котором выдвигался Боровик. Сегодня суд разрешил ходатайства о привлечении нескольких свидетелей — жителей района, которые намеревались проголосовать за Боровика, но не смогли это сделать из-за его снятия с предвыборной гонки. Евгений Боровик в разговоре с «Вечерними ведомостями» сказал, что готов привести в суд как минимум 300 таких избирателей, но судья удовлетворила привлечение лишь трёх. Кроме того, судья отказала привлекать в дело в качестве свидетеля депутата гордумы от «Яблока» Константина Киселёва — он также выдвигался от 9-го округа, но занял второе место (в итоге прошёл в думу по партийным спискам).
Представителем Боровика в суде, к слову, является ещё один кандидат, выдвигавшийся по этому округу, — Иван Волков. Следующее заседание назначено на 19 января 2024 года.
Напомним, после того как Евгений Боровик выиграл иск в Верховном суде, на него написал донос депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Выборы президента в Свердловской области проведут с ДЭГ
20 декабря 2023
20 декабря 2023
В Екатеринбурге задержали мужчину с наркотой
23 декабря 2023
23 декабря 2023
В Екатеринбурге после гибели строителя возбудили уголовное дело
22 декабря 2023
22 декабря 2023