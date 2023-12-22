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Свердловский детский омбудсмен призвал уравнять учителей и учеников в бесправии
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Восстановить справедливость предложил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области. Для этого, по его мнению, нужно запретить учителям пользоваться телефонами во время проведения уроков.
«Я бы хотел, чтобы все участники образовательных отношений были в одинаковых условиях. Если детям запрещены телефоны, то и педагог тоже не должен иметь телефон, пока идёт урок», — приводит слова детского омбудсмена Свердловска издание «Коммерсант».
Своим предложением уравнять учителей и учеников в бесправии относительно пользования телефонами Игорь Мороков отреагировал на официальный запрет для учеников пользоваться мобильными устройствами на уроках. Соответствующий закон был подписан президентом России несколько дней назад, 19 декабря.
«Я бы хотел, чтобы все участники образовательных отношений были в одинаковых условиях. Если детям запрещены телефоны, то и педагог тоже не должен иметь телефон, пока идёт урок», — приводит слова детского омбудсмена Свердловска издание «Коммерсант».
Своим предложением уравнять учителей и учеников в бесправии относительно пользования телефонами Игорь Мороков отреагировал на официальный запрет для учеников пользоваться мобильными устройствами на уроках. Соответствующий закон был подписан президентом России несколько дней назад, 19 декабря.
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