Свердловский детский омбудсмен призвал уравнять учителей и учеников в бесправии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Восстановить справедливость предложил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области. Для этого, по его мнению, нужно запретить учителям пользоваться телефонами во время проведения уроков.«Я бы хотел, чтобы все участники образовательных отношений были в одинаковых условиях. Если детям запрещены телефоны, то и педагог тоже не должен иметь телефон, пока идёт урок», — приводит слова детского омбудсмена Свердловска издание «Коммерсант».Своим предложением уравнять учителей и учеников в бесправии относительно пользования телефонами Игорь Мороков отреагировал на официальный запрет для учеников пользоваться мобильными устройствами на уроках. Соответствующий закон был подписан президентом России несколько дней назад, 19 декабря.