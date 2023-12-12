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Выборы президента в Свердловской области проведут с ДЭГ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область оказались в списке регионов, в которых будут применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России, запланированных на март грядущего года.
Об этом сообщили в ЦИК России. Подчеркивается, что участие путем электронного голосования смогут принять около 38 миллионов избирателей. Из регионов УрФО, помимо Свердловской области, ДЭГ на президентских выборах также хотят применить в Челябинской области.
Напомним, что выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.
Об этом сообщили в ЦИК России. Подчеркивается, что участие путем электронного голосования смогут принять около 38 миллионов избирателей. Из регионов УрФО, помимо Свердловской области, ДЭГ на президентских выборах также хотят применить в Челябинской области.
Напомним, что выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.
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