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Куйвашев назначил главой Северного округа мэра Волчанска
Фото: телеграм-канал «Не для протокола»
В близком к свердловской власти телеграм-канале «Не для протокола» заявили, что Евгений Куйвашев назначил управляющим Северным округом мэра Волчанска Александра Вервейна.
По данным близкого телеграм-канала, он должен будет приступить к своей новой работе уже завтра 13 декабря.
Сам Александр Вервейн в разговоре с «Вечерним Краснотурьинском» заявил, что не в курсе своего назначения.
По данным близкого телеграм-канала, он должен будет приступить к своей новой работе уже завтра 13 декабря.
Сам Александр Вервейн в разговоре с «Вечерним Краснотурьинском» заявил, что не в курсе своего назначения.
«Во-первых, меня еще никто не назначил, чтобы как-то это комментировать. Предполагаю, что указ губернатор подпишет на днях. Я сейчас с вами разговариваю, я еще глава города Волчанска. Во-первых, отставку должна принять дума, также дума назначит исполняющего обязанности главы»,
– приводят слова мэра в издании.
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