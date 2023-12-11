Куйвашев назначил главой Северного округа мэра Волчанска

приводят слова мэра в издании.

«Во-первых, меня еще никто не назначил, чтобы как-то это комментировать. Предполагаю, что указ губернатор подпишет на днях. Я сейчас с вами разговариваю, я еще глава города Волчанска. Во-первых, отставку должна принять дума, также дума назначит исполняющего обязанности главы»,