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В Свердловский областной суд поступил иск об отмене результатов выборов в гордуму Екатеринбурга
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловский областной суд поступило административное исковое заявление об отмене результатов выборов в гордуму Екатеринбурга, голосование по которым прошло 9-10 сентября 2023 года.
Исковое заявление подал экс-депутат гордумы Евгений Боровик, и касается оно результатов по одномандатному округу №9. Боровик, который выдвинулся по этому округу, сначала получил отказ в регистрации от избиркома, затем успешно оспорил этот отказ в Кировском райсуде, но в итоге всё же не был допущен до голосования, поскольку решение Кировского районного суда было отменено в апелляции областным.
Затем Верховный суд признал незаконным отказ регистрировать Боровика на выборах — по мнению высшей судебной инстанции, подписи в поддержку кандидата (Боровик выдвигался самовыдвиженцем) были забракованы необоснованно. Однако произошло это уже после завершения голосования, 11 сентября 2023 года.
В самом голосовании одержала победу и забрала мандат кандидат от «Единой России» Анна Гурарий — она набрала 41% голосов избирателей, опередив на 22 процентных пункта занявшего второе место кандидата от «Яблока» Константина Киселёва.
В исковом заявлении (есть в распоряжении Вечерних ведомостей) Боровик просит отменить итоги выборов в 9-м округе, ссылаясь на подпункт «д» пункта 2 статьи 77 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». В соответствии с этим положением законодательства, суд может отменить решение о результатах выборов после дня голосования в случае «признания незаконным отказа в регистрации кандидата, если это нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей».
Карточка дела уже появилась на сайте суда, иск будет рассматривать судья Светлана Жейнова.
Отметим, что как только Боровик выиграл дело в Верховном суде и начал ставить под сомнение итоги выборов, на него написал донос депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских. Теперь бывшего городского депутата Екатеринбурга проверяют полицейские по статьям об оскорблении власти и дискредитации использования российской армии.
Исковое заявление подал экс-депутат гордумы Евгений Боровик, и касается оно результатов по одномандатному округу №9. Боровик, который выдвинулся по этому округу, сначала получил отказ в регистрации от избиркома, затем успешно оспорил этот отказ в Кировском райсуде, но в итоге всё же не был допущен до голосования, поскольку решение Кировского районного суда было отменено в апелляции областным.
Затем Верховный суд признал незаконным отказ регистрировать Боровика на выборах — по мнению высшей судебной инстанции, подписи в поддержку кандидата (Боровик выдвигался самовыдвиженцем) были забракованы необоснованно. Однако произошло это уже после завершения голосования, 11 сентября 2023 года.
В самом голосовании одержала победу и забрала мандат кандидат от «Единой России» Анна Гурарий — она набрала 41% голосов избирателей, опередив на 22 процентных пункта занявшего второе место кандидата от «Яблока» Константина Киселёва.
В исковом заявлении (есть в распоряжении Вечерних ведомостей) Боровик просит отменить итоги выборов в 9-м округе, ссылаясь на подпункт «д» пункта 2 статьи 77 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». В соответствии с этим положением законодательства, суд может отменить решение о результатах выборов после дня голосования в случае «признания незаконным отказа в регистрации кандидата, если это нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей».
Карточка дела уже появилась на сайте суда, иск будет рассматривать судья Светлана Жейнова.
Отметим, что как только Боровик выиграл дело в Верховном суде и начал ставить под сомнение итоги выборов, на него написал донос депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских. Теперь бывшего городского депутата Екатеринбурга проверяют полицейские по статьям об оскорблении власти и дискредитации использования российской армии.
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