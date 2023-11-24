Неизвестные подожгли фаер в Екатеринбурге и обвинили Ельцин-центр в подготовке иноагентов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Неизвестные зажгли фаер в самом центре Екатеринбурга возле Ельцин-центра. А кроме того, двое мужчин в медицинских держали плакат.Сегодня на почты свердловских СМИ пришло письмо с фотографией описанием протестной акции неких людей, которые в релизе назвали себя коммунистами. На фотографиях, распространенных по уральским медиа, двое мужчин в медицинских масках держат большой транспарант на ножках с надписью « 8 лет лжи. Центр подготовки иноагентов».Судя по всему, акция приурочена ко дню рождения президентского центра Бориса Ельцина – сегодня ровно 8 лет со дня открытия учреждения. При этом о задержании полицейскими протестующих ничего неизвестно, кроме самого заявления акционистов о том, что они смогли беспрепятственно покинуть центр Екатеринбурга.