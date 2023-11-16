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Сенатора Высокинского предложили отозвать из Совфеда после упрека екатеринбуржцев в жадности
Фото: Вечерние ведомости
Бывшего главу Екатеринбурга сенатора от Свердловской области Александра Высокинского предложили отозвать из Совфеда. Поводом стало его заявление о жадности жителей уральской столицы на форуме «Города России».
Письмо с просьбой отозвать Высокинского в законодательное собрание направили предприниматели из «Союза НТО». Об этом «ФедералПресс» сообщил глава организации Денис Рудаков. По его словам, обращение уже зарегистрировали.
Письмо с просьбой отозвать Высокинского в законодательное собрание направили предприниматели из «Союза НТО». Об этом «ФедералПресс» сообщил глава организации Денис Рудаков. По его словам, обращение уже зарегистрировали.
«Екатеринбуржцы готовы по 20 тысяч рублей в месяц тратить на свои машины, но не хотят на 400 рублей больше платить за воду»,
– сказал сенатор во время своего выступления на форуме.
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