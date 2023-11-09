Белорусы хотят открыть консульство в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Совет министров республики Беларусь постановил открыть генеральное консульство в Екатеринбурге. Соответствующий документ был подписан несколько дней назад белорусским премьер-министром Романом Головченко.Согласно постановлению, Генеральное консульство республики Беларусь в уральской столице должно появиться до 1 апреля 2024 года. В день его открытия официально прекратит работу белорусское посольство в Екатеринбурге — сейчас оно функционирует по адресу «улица Гоголя, дом 15 литер Б». Министерству финансов республики Беларусь премьер-министр поручил произвести финансирование расходов на открытие и содержание Генерального консульства в Екатеринбурге из государственного бюджета, из той его части, которая предназначена для подобных целей.Документ об открытии белорусского Генконсульства был подписан 16 ноября и в тот же день появился на Национальном правовом интернет-портале.