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Экскурсия памяти Галины Старовойтовой пройдёт в Музее Бориса Ельцина
Фото: Вечерние Ведомости
Четверть века назад, 20 ноября 1998 года, в Санкт-Петербурге была убита одна из самых ярких политиков постперестроечной России, правозащитница Галина Старовойтова. Этой печальной дате Музей Бориса Ельцина в Екатеринбурге посвятит специальную экскурсию.
В воскресенье, 19 ноября в Музее Бориса Ельцина (расположен, если кто-то до сих пор не знает, в Ельцин Центре) посетителей проведут по экспонатам, так или иначе касающихся деятельности Галины Старовойтовой. Попутно научный сотрудник музея Ирина Куницкая расскажет участникам экскурсии факты из биографии Старовойтовой, напомнит о начале её политической карьеры и о важных вехах правозащитной деятельности. Экскурсовод и экскурсанты вместе попробуют поразмышлять над тем, была ли возможность у Галины Старовойтовой в перспективе стать женщиной-президентом и какой была бы дальнейшая её судьба, если бы в ноябре 98-го двумя злодейскими выстрелами киллеры не отняли жизнь у этой яркой и принципиальной женщины.
Экскурсия «Железная леди России» входит в цикл «Полная версия». Начнётся она в 16:00. Стать участником можно, приобретя билет в Музей Бориса Ельцина.
В воскресенье, 19 ноября в Музее Бориса Ельцина (расположен, если кто-то до сих пор не знает, в Ельцин Центре) посетителей проведут по экспонатам, так или иначе касающихся деятельности Галины Старовойтовой. Попутно научный сотрудник музея Ирина Куницкая расскажет участникам экскурсии факты из биографии Старовойтовой, напомнит о начале её политической карьеры и о важных вехах правозащитной деятельности. Экскурсовод и экскурсанты вместе попробуют поразмышлять над тем, была ли возможность у Галины Старовойтовой в перспективе стать женщиной-президентом и какой была бы дальнейшая её судьба, если бы в ноябре 98-го двумя злодейскими выстрелами киллеры не отняли жизнь у этой яркой и принципиальной женщины.
Экскурсия «Железная леди России» входит в цикл «Полная версия». Начнётся она в 16:00. Стать участником можно, приобретя билет в Музей Бориса Ельцина.
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