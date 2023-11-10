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Свердловский губернатор назначил двух новых замминистров
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил новых заместителей министров.
Как сообщает близкий к аппарату власти телеграм канал «Не для протокола», замминистра образования стал Денис Протасов, а замминистра здравоохранения – Елена Малявина.
Ранее Денис Протасов был замдиректора департамента молодежной политики. Елена Малявина работала начальником отдела специализированной медицинской помощи.
Как сообщает близкий к аппарату власти телеграм канал «Не для протокола», замминистра образования стал Денис Протасов, а замминистра здравоохранения – Елена Малявина.
Ранее Денис Протасов был замдиректора департамента молодежной политики. Елена Малявина работала начальником отдела специализированной медицинской помощи.
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