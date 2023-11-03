У мэра Нижнего Тагила не получилось «прессануть» прессу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Следственный комитет не поддержал мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в его попытках наказать журналистов информационного агентства «Реальный Тагил» за неугодную ему статью. Наоборот, ведомство официально подтвердило, что опубликованный «компромат» соответствует фактам.Непонравившийся нижнетагильскому мэру текст был опубликован на сайте информационного агентства в мае текущего года. В нём, в частности, утверждалось, что до своего «похода в чиновники» Владислав Пинаев занимался бизнесом и на этом поприще поимел некоторые неприятности с законом (не такие уж, к слову, серьёзные). В 2006 году его уличили в планах продать более мелким торговцам поддельную... партию семечек. Фальсификат в итоге изъяли, а самого ИП Пинаева оштрафовали на 3 тысячи рублей.Спустя три месяца Владислав Пинаев счёл себя оскорблённым майской публикацией и обратился в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила с просьбой возбудить уголовное дело в отношении «Реального Тагила». Он заявил, что сведения, опубликованные на сайте, являются ложными, порочат его честь и достоинство и подрывают его репутацию как главы города. Прокуратура мэрское заявление перенаправила в Следственный отдел СК РФ по Ленинскому району. Следователи должны были проверить, кто же из двух сторон прав, а кто виноват. И их выводы оказались не в пользу градоначальника.«Совокупность собранных фактов в рамках проводимой процессуальной проверки не позволяет сделать вывод о наличии вины редакции, поскольку доказательств, свидетельствующих об умысле на клевету, то есть в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию не добыто», — приводит выдержку из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела «Реальный Тагил».К такому выводу следователи пришли после того, как обнаружили источник, из которого журналисты черпали «порочащие сведения». Им оказался официальный сайт Арбитражного суда Свердловской области и судебное постановление относительно дела о «поддельных семках».