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У мэра Нижнего Тагила не получилось «прессануть» прессу
Фото Антона Каптелова
Следственный комитет не поддержал мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в его попытках наказать журналистов информационного агентства «Реальный Тагил» за неугодную ему статью. Наоборот, ведомство официально подтвердило, что опубликованный «компромат» соответствует фактам.
Непонравившийся нижнетагильскому мэру текст был опубликован на сайте информационного агентства в мае текущего года. В нём, в частности, утверждалось, что до своего «похода в чиновники» Владислав Пинаев занимался бизнесом и на этом поприще поимел некоторые неприятности с законом (не такие уж, к слову, серьёзные). В 2006 году его уличили в планах продать более мелким торговцам поддельную... партию семечек. Фальсификат в итоге изъяли, а самого ИП Пинаева оштрафовали на 3 тысячи рублей.
Спустя три месяца Владислав Пинаев счёл себя оскорблённым майской публикацией и обратился в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила с просьбой возбудить уголовное дело в отношении «Реального Тагила». Он заявил, что сведения, опубликованные на сайте, являются ложными, порочат его честь и достоинство и подрывают его репутацию как главы города. Прокуратура мэрское заявление перенаправила в Следственный отдел СК РФ по Ленинскому району. Следователи должны были проверить, кто же из двух сторон прав, а кто виноват. И их выводы оказались не в пользу градоначальника.
«Совокупность собранных фактов в рамках проводимой процессуальной проверки не позволяет сделать вывод о наличии вины редакции, поскольку доказательств, свидетельствующих об умысле на клевету, то есть в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию не добыто», — приводит выдержку из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела «Реальный Тагил».
К такому выводу следователи пришли после того, как обнаружили источник, из которого журналисты черпали «порочащие сведения». Им оказался официальный сайт Арбитражного суда Свердловской области и судебное постановление относительно дела о «поддельных семках».
Непонравившийся нижнетагильскому мэру текст был опубликован на сайте информационного агентства в мае текущего года. В нём, в частности, утверждалось, что до своего «похода в чиновники» Владислав Пинаев занимался бизнесом и на этом поприще поимел некоторые неприятности с законом (не такие уж, к слову, серьёзные). В 2006 году его уличили в планах продать более мелким торговцам поддельную... партию семечек. Фальсификат в итоге изъяли, а самого ИП Пинаева оштрафовали на 3 тысячи рублей.
Спустя три месяца Владислав Пинаев счёл себя оскорблённым майской публикацией и обратился в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила с просьбой возбудить уголовное дело в отношении «Реального Тагила». Он заявил, что сведения, опубликованные на сайте, являются ложными, порочат его честь и достоинство и подрывают его репутацию как главы города. Прокуратура мэрское заявление перенаправила в Следственный отдел СК РФ по Ленинскому району. Следователи должны были проверить, кто же из двух сторон прав, а кто виноват. И их выводы оказались не в пользу градоначальника.
«Совокупность собранных фактов в рамках проводимой процессуальной проверки не позволяет сделать вывод о наличии вины редакции, поскольку доказательств, свидетельствующих об умысле на клевету, то есть в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию не добыто», — приводит выдержку из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела «Реальный Тагил».
К такому выводу следователи пришли после того, как обнаружили источник, из которого журналисты черпали «порочащие сведения». Им оказался официальный сайт Арбитражного суда Свердловской области и судебное постановление относительно дела о «поддельных семках».
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