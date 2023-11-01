Главу артёмовского спорта предложили снять с должности

«Проблемы спорта ещё чуть-чуть и выйдут на пик. Есть свободные ставки в «Уральце», но люди не хотят туда идти работать. Тому есть определенные причины. Я не буду их озвучивать. Спортивная общественность сейчас подняла вопрос о том, чтобы руководителя отдела Юрия Викторовича Чехомова снять с занимаемой должности. Тренеры и участники недовольны тем, как проводятся спортивные мероприятия. Люди не хотят работать с Чехомовым, но он все равно продолжает ими руководить», — приводит слова депутата Михаила Карелина издание «Егоршенские вести».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Артёмовске неожиданно эмоционально прошло заседание городской думы. В частности, много эмоций вызвало обсуждение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации Артемовского городского округа.«Уралец», который упомянул депутат, это физкультурно-оздоровительный комплекс. На него, среди прочих учреждений, предложили обратить внимание Счетной палаты. Среди других озвученных депутатами проблем в спортивной жизни округа были названы слишком высокие расценки на услуги спортивных организаций для граждан. Так, пользование городским бассейном, в который вложено немало бюджетных средств, оказалось многим горожанам не по карману.«Нахрен мне ваш бассейн теперь нужен, туда никто не идет. Там пустые дорожки. Кто там теперь плавает?», — озвучил один из артёмовских депутатов возмущение встреченной им незадолго до заседания местной жительницы.