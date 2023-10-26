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Гордума Ревды поддержала присоединение к Екатеринбургу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутаты городской думы Ревды проголосовали за вхождение городского округа в Ассоциацию муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация» (ЕГА).
Решение было принято на заседании гордумы во вторник, 31 октября.
По данным URA.RU, у данного решения были противники среди депутатов, но они не пришли на голосование. По мнению выступающих против вступления в ассоциацию, город рискует потерять контроль над финансовыми потоками, приходящими из регионального и федерального бюджетов, пишет издание. Помимо этого их беспокоит то, что после этого влиятельные бизнес-группы из уральской столицы могут якобы захотеть завладеть местными активами.
Сторонники данного решения рассчитывают, что включение Ревды в состав «Большого Екатеринбурга» поможет городу развивать строительство жилья, а также транспортную и коммунальную инфраструктуры.
Решение было принято на заседании гордумы во вторник, 31 октября.
По данным URA.RU, у данного решения были противники среди депутатов, но они не пришли на голосование. По мнению выступающих против вступления в ассоциацию, город рискует потерять контроль над финансовыми потоками, приходящими из регионального и федерального бюджетов, пишет издание. Помимо этого их беспокоит то, что после этого влиятельные бизнес-группы из уральской столицы могут якобы захотеть завладеть местными активами.
Сторонники данного решения рассчитывают, что включение Ревды в состав «Большого Екатеринбурга» поможет городу развивать строительство жилья, а также транспортную и коммунальную инфраструктуры.
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