Владислав Пинаев переназначен на должность мэра Нижнего Тагила

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты гордумы Нижнего Тагила сегодня переназначили действующего главу города Владислава Пинаева на еще один пятилетний срок – до 2028 года.На конкурс по выбору главы Нижнего Тагила заявились семь кандидатов. Депутаты поддержали кандидатуру Пинаева единогласно.Отметим, что в гордуме Нижнего Тагила 25 депутатов из 25 представляют «Единую Россию».Владислав Пинаев возглавил Нижний Тагил весной 2018 года – после того как предыдущий глава города Сергей Носов был назначен губернатором Магаданской области. За несколько месяцев после отставки Носова, пока Пинаев был в статусе исполняющего обязанности главы города, в Нижнем Тагиле отменили прямые выборы мэра. Так, Владислав Пинаев получил должность не в результате всенародных выборов, а в результате голосования депутатов гордумы.