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Владислав Пинаев переназначен на должность мэра Нижнего Тагила
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Депутаты гордумы Нижнего Тагила сегодня переназначили действующего главу города Владислава Пинаева на еще один пятилетний срок – до 2028 года.
На конкурс по выбору главы Нижнего Тагила заявились семь кандидатов. Депутаты поддержали кандидатуру Пинаева единогласно.
Отметим, что в гордуме Нижнего Тагила 25 депутатов из 25 представляют «Единую Россию».
Владислав Пинаев возглавил Нижний Тагил весной 2018 года – после того как предыдущий глава города Сергей Носов был назначен губернатором Магаданской области. За несколько месяцев после отставки Носова, пока Пинаев был в статусе исполняющего обязанности главы города, в Нижнем Тагиле отменили прямые выборы мэра. Так, Владислав Пинаев получил должность не в результате всенародных выборов, а в результате голосования депутатов гордумы.
На конкурс по выбору главы Нижнего Тагила заявились семь кандидатов. Депутаты поддержали кандидатуру Пинаева единогласно.
Отметим, что в гордуме Нижнего Тагила 25 депутатов из 25 представляют «Единую Россию».
Владислав Пинаев возглавил Нижний Тагил весной 2018 года – после того как предыдущий глава города Сергей Носов был назначен губернатором Магаданской области. За несколько месяцев после отставки Носова, пока Пинаев был в статусе исполняющего обязанности главы города, в Нижнем Тагиле отменили прямые выборы мэра. Так, Владислав Пинаев получил должность не в результате всенародных выборов, а в результате голосования депутатов гордумы.
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