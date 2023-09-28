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Бывший директор Уралмаша и председатель Совета министров СССР ушёл из СовФеда
Фото: council.gov.ru / CC BY 4.0
94-летний Николай Рыжков досрочно прекратил полномочия сенатора, сообщают «Ведомости». В течение последних 20 лет он представлял в верхней палате российского парламента Белгородскую область. В последний раз Рыжкова переназначали на должность сенатора в сентябре 2021 года.
Николай Рыжков был последним членом Политбюро ЦК КПСС, который оставался в российской власти. В первую очередь он известен работой на должности председателя Совета министров СССР, которую он занимал с начала Перестройки до упразднения этой должности в январе 1991 года.
Екатеринбуржцы же могли запомнить Николая Рыжкова как депутата Верховного Совета СССР от Свердловской области в 1974–1989 годах. Кроме того, 25 лет жизни Рыжков провёл в нашем городе – уроженец украинской Дылеевки после окончания Краматорского машиностроительного техникума решил уехать работать на Уралмашзавод и получать высшее образование в УПИ (ныне – УрФУ).
На Уралмаше Николай Рыжков начал работать в 1950 году сменным мастером сборочно-сварочного цеха № 31, в 1965 году стал главным инженером завода, а в 1970 – директором Уралмашзавода и занимал эту должность до 1975 года. В 1975—1979 годах был первым заместителем министра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР, а в 1979—1982 годах – первым заместителем председателя Госплана.
Издание «Фонарь» предполагает, что место Рыжкова в СовФеде займёт новоизбранный депутат Белгородской облдумы от Грайворонского района Жанна Чефранова. Напомним, Свердловскую область в СовФеде сейчас представляют экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский и бывший лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.
Николай Рыжков был последним членом Политбюро ЦК КПСС, который оставался в российской власти. В первую очередь он известен работой на должности председателя Совета министров СССР, которую он занимал с начала Перестройки до упразднения этой должности в январе 1991 года.
Екатеринбуржцы же могли запомнить Николая Рыжкова как депутата Верховного Совета СССР от Свердловской области в 1974–1989 годах. Кроме того, 25 лет жизни Рыжков провёл в нашем городе – уроженец украинской Дылеевки после окончания Краматорского машиностроительного техникума решил уехать работать на Уралмашзавод и получать высшее образование в УПИ (ныне – УрФУ).
На Уралмаше Николай Рыжков начал работать в 1950 году сменным мастером сборочно-сварочного цеха № 31, в 1965 году стал главным инженером завода, а в 1970 – директором Уралмашзавода и занимал эту должность до 1975 года. В 1975—1979 годах был первым заместителем министра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР, а в 1979—1982 годах – первым заместителем председателя Госплана.
Издание «Фонарь» предполагает, что место Рыжкова в СовФеде займёт новоизбранный депутат Белгородской облдумы от Грайворонского района Жанна Чефранова. Напомним, Свердловскую область в СовФеде сейчас представляют экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский и бывший лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.
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