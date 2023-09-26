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В Свердловской области создали координационный совет по развитию молодежной политики
Фото: Вечерние ведомости
Координационный совет по развитию молодежной политики создали в Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Всего в совете 39 человек. Координационный совет возглавит Евгений Куйвашев. Заместителями назначены вице-губернатор Олег Чемезов и замгубернатора Павел Креков. Секретарь совета – министр образования области Юрий Биктуганов.
Средний возраст тех, кто будет определять направления развития молодежной политики, – примерно 50 лет. Самый молодой член совета – 21-летняя Анастасия Стахеева, председатель Молодежного парламента Свердловской области. Самый возрастной – 72-летний глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.
Всего в совете 39 человек. Координационный совет возглавит Евгений Куйвашев. Заместителями назначены вице-губернатор Олег Чемезов и замгубернатора Павел Креков. Секретарь совета – министр образования области Юрий Биктуганов.
Средний возраст тех, кто будет определять направления развития молодежной политики, – примерно 50 лет. Самый молодой член совета – 21-летняя Анастасия Стахеева, председатель Молодежного парламента Свердловской области. Самый возрастной – 72-летний глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.
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