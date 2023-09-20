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Ельцин Центр предоставит «Народную трибуну» молодёжной политике

19.43 Вторник, 26 сентября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Прорывному документальному фильму Юриса Подниекса уже больше 35 лет, а вынесенный в его название вопрос — «Легко ли быть молодым?» — по-прежнему остаётся важным и злободневным. Народный университет современного конституционализма имени Г. Э. Бурбулиса совместно с Президентским центром Б.Н. Ельцина решили попытаться найти ответы на этот вопрос. Для этого организуется мероприятие в формате «Народной трибуны».

«Народная трибуна», посвящённая современной молодёжи и включённости её во внутреннюю и внешнюю политику страны, запланирована на 5 октября. Среди заявленных участников — психолог, педагог, публицист, доктор психологических наук, академик Российской академии образования Александр Асмолов, доктор политических наук, доцент, заведующая кафедрой прав человека, директор Центра правового просвещения и прав человека Гуманитарного университета Светлана Глушкова, депутат Думы Североуральского городского округа Егор Николаев и политолог, предприниматель, публицист, вице-президент по международному взаимодействию Московской молодёжной палаты Дмитрий Бридже. Состав выступающих ещё не сформирован. Высказаться на заявленную тему организаторы предлагают желающим, но в первую очередь — представители молодёжных объединений, чиновники Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.

Организаторы сообщают также, что во время проведения «Народной трибуны» пройдёт презентация книги Геннадия Бурбулиса «Политософия». Её экземпляры в качестве напоминания о мероприятии будут вручаться участникам.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:18 Прокуратура проводит проверку из-за самовольного ухода малыша из детсада в Екатеринбурге
15:55 Структура налоговых органов изменится в Свердловской области
15:24 В Свердловской области не планируют проводить массовую вакцинацию от COVID-19
14:52 Свердловский приют для собак Big Dog объявил акцию «Книга добра»
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