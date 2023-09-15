В Екатеринбурге из 21-го века взглянут на последнее десятилетие века 20-го

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Девяностые годы прошлого века принесли такие глобальные изменения в стране и мире, что о них будут вспоминать ещё долгое время, а, вспоминая, пытаться осмыслить, возможно, пересмотреть и дать оценку произошедшим тогда событиям. Этим и будут заниматься два дня подряд в Музее первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге.Под конец осени — 20 и 21 ноября — Музей проведёт Всероссийскую научную конференцию под названием «90-е: взгляд из XXI века». Основные заявленные темы конференции: «Оценка эпохи перемен её свидетелями в эго-документах, интервью, публицистике», «Структурная трансформация России, её основные элементы и последствия», «Анализ мифов об эпохе: причины и формы бытования в современной действительности» и «Содержательный и концептуальный аспекты, критерии отбора экспонатов и комплектования коллекций». Ожидается, что двухдневное мероприятие привлечёт в первую очередь молодых учёных, историков, студентов, работников музейных, библиотечных и архивных учреждений.Музей Бориса Ельцина объявил приём заявок от людей, желающих выступить в рамках конференции. Заявки принимаются до 29 сентября включительно на электронную почту museum@ycenter.ru. В теме письма следует написать «Конференция-2023».