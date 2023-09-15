Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге из 21-го века взглянут на последнее десятилетие века 20-го
Фото: Вечерние Ведомости
Девяностые годы прошлого века принесли такие глобальные изменения в стране и мире, что о них будут вспоминать ещё долгое время, а, вспоминая, пытаться осмыслить, возможно, пересмотреть и дать оценку произошедшим тогда событиям. Этим и будут заниматься два дня подряд в Музее первого президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге.
Под конец осени — 20 и 21 ноября — Музей проведёт Всероссийскую научную конференцию под названием «90-е: взгляд из XXI века». Основные заявленные темы конференции: «Оценка эпохи перемен её свидетелями в эго-документах, интервью, публицистике», «Структурная трансформация России, её основные элементы и последствия», «Анализ мифов об эпохе: причины и формы бытования в современной действительности» и «Содержательный и концептуальный аспекты, критерии отбора экспонатов и комплектования коллекций». Ожидается, что двухдневное мероприятие привлечёт в первую очередь молодых учёных, историков, студентов, работников музейных, библиотечных и архивных учреждений.
Музей Бориса Ельцина объявил приём заявок от людей, желающих выступить в рамках конференции. Заявки принимаются до 29 сентября включительно на электронную почту museum@ycenter.ru. В теме письма следует написать «Конференция-2023».
Под конец осени — 20 и 21 ноября — Музей проведёт Всероссийскую научную конференцию под названием «90-е: взгляд из XXI века». Основные заявленные темы конференции: «Оценка эпохи перемен её свидетелями в эго-документах, интервью, публицистике», «Структурная трансформация России, её основные элементы и последствия», «Анализ мифов об эпохе: причины и формы бытования в современной действительности» и «Содержательный и концептуальный аспекты, критерии отбора экспонатов и комплектования коллекций». Ожидается, что двухдневное мероприятие привлечёт в первую очередь молодых учёных, историков, студентов, работников музейных, библиотечных и архивных учреждений.
Музей Бориса Ельцина объявил приём заявок от людей, желающих выступить в рамках конференции. Заявки принимаются до 29 сентября включительно на электронную почту museum@ycenter.ru. В теме письма следует написать «Конференция-2023».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ирбит на два дня вернётся в столетнее прошлое
15 сентября 2023
15 сентября 2023
Международные соревнования по пауэрлифтингу пройдут в Екатеринбурге
13 сентября 2023
13 сентября 2023
О советском модернизме Екатеринбурга покажут кино
13 сентября 2023
13 сентября 2023
В Екатеринбурге стартовал Российский экономический конгресс
11 сентября 2023
11 сентября 2023