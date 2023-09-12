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Снятый с выборов в гордуму Екатеринбурга кандидат выиграл дело против избиркома в Верховном суде
Теперь результаты выборов в округе №9 могут быть поставлены под сомнение
Фото: Вечерние ведомости
Экс-депутат городских дум Берёзовского и Екатеринбурга Евгений Боровик, выдвинувшийся в депутаты гордумы Екатеринбурга VIII созыва, но не допущенный до голосования, смог доказать незаконность своего недопуска в Верховном суде.
Судебная коллегия Верховного суда по административным делам согласилась с доводами Боровика и признала апелляционное определение Свердловского областного суда и кассационное определение Седьмого кассационного суда незаконными. Таким образом, законным признано решение суда первой инстанции, который в споре Боровика с избиркомом встал на сторону кандидата.
Напомним, изначально Кировская РТИК отказала в регистрации Боровику, ссылаясь на то, что часть подписей, предоставленных им для регистрации самовыдвиженцем, якобы сделана одной рукой. Комиссия зачла кандидату только 240 подписей при необходимом минимуме в 241. В ходе рассмотрения иска Боровика, оспаривавшего отказ, Кировский суд решил, что избирком нарушил методические рекомендации ЦИК по проверке подписей и постановил пересмотреть вопрос о регистрации Боровика. Однако ТИК не стала пересматривать вопрос, а подала апелляцию, и суд апелляционной инстанции встал уже на сторону комиссии.
Рассмотрение жалобы Евгения Боровика, в отличие от аналогичной жалобы в Верховный суд другого не допущенного до голосования кандидата, Эдуарда Мансурова, было назначено уже на дату после выборов – 11 сентября.
Боровик считает, что теперь, из-за подтверждения факта незаконности его снятия, результаты выборов по округу №9 должны быть отменены, и назначены новые выборы по этому округу.
Также Боровик заявил, что будет добиваться привлечения к уголовной ответственности председателя Кировской РТИК Светланы Пановой.
Примечательно, что несостоявшаяся соперница Боровика в округе №9 Анна Гурарий не только выиграла выборы по этому округу, но уже фактически получила пост председателя в новом созыве гордумы.
Судебная коллегия Верховного суда по административным делам согласилась с доводами Боровика и признала апелляционное определение Свердловского областного суда и кассационное определение Седьмого кассационного суда незаконными. Таким образом, законным признано решение суда первой инстанции, который в споре Боровика с избиркомом встал на сторону кандидата.
Напомним, изначально Кировская РТИК отказала в регистрации Боровику, ссылаясь на то, что часть подписей, предоставленных им для регистрации самовыдвиженцем, якобы сделана одной рукой. Комиссия зачла кандидату только 240 подписей при необходимом минимуме в 241. В ходе рассмотрения иска Боровика, оспаривавшего отказ, Кировский суд решил, что избирком нарушил методические рекомендации ЦИК по проверке подписей и постановил пересмотреть вопрос о регистрации Боровика. Однако ТИК не стала пересматривать вопрос, а подала апелляцию, и суд апелляционной инстанции встал уже на сторону комиссии.
Рассмотрение жалобы Евгения Боровика, в отличие от аналогичной жалобы в Верховный суд другого не допущенного до голосования кандидата, Эдуарда Мансурова, было назначено уже на дату после выборов – 11 сентября.
Боровик считает, что теперь, из-за подтверждения факта незаконности его снятия, результаты выборов по округу №9 должны быть отменены, и назначены новые выборы по этому округу.
Также Боровик заявил, что будет добиваться привлечения к уголовной ответственности председателя Кировской РТИК Светланы Пановой.
Примечательно, что несостоявшаяся соперница Боровика в округе №9 Анна Гурарий не только выиграла выборы по этому округу, но уже фактически получила пост председателя в новом созыве гордумы.
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