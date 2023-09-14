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В Свердловской области уволили начальника управления автодорог
Фото: ГКУ «Управление автомобильных дорог»
В Свердловской области Вячеслава Данилова уволили с поста начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог».
Как сообщили в департаменте информполитики региона, ходатайство об увольнении подготовило областное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокол» пишет, что причина увольнения – подозрение во взятке.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, ходатайство об увольнении подготовило областное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокол» пишет, что причина увольнения – подозрение во взятке.
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