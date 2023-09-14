В Свердловской области уволили начальника управления автодорог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области Вячеслава Данилова уволили с поста начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог».Как сообщили в департаменте информполитики региона, ходатайство об увольнении подготовило областное министерство транспорта и дорожного хозяйства.Близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокол» пишет, что причина увольнения – подозрение во взятке.