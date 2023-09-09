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В интернет-голосовании на выборах в ЕГД победила «Единая Россия»

00.07 Понедельник, 11 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стали известны результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Екатеринбургскую городскую думу (ЕГД). Согласно обнародованным данным, на выборах предварительно лидирует «Единая Россия».

Дистанционно за «Единую Россию» проголосовало 33067 избирателей (53,2%). За ЛДПР было отдано 9729 голосов (15.7%), за «Новых людей» – 6002 (9.7%), за «Справедливую Россию» – 4891 (7.9%), за КПРФ – 4704 (7.6%), за «Яблоко» – 3718(5.98%). Всего на ДЭГ было заявлено 70958 избирателей, из которых проголосовало 62110.



Результаты голосования на избирательных участках еще сводят. Однако, согласно предварительным данным на портале Свердловского избиркома, там также большинство голосов получила «Единая Россия».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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00:07 В интернет-голосовании на выборах в ЕГД победила «Единая Россия»
18:52 Явка на выборах в ЕГД к вечеру второго дня составила 18.76%
16:39 В Екатеринбурге полицейские при задержании прострелили подростку голову
16:12 В Свердловской области ожидается небольшое потепление
15:51 В Свердловской области изменился порядок получения химиотерапии онкобольными
14:58 В Каменске-Уральском оштрафовали мать погибшей 16-летней школьницы
13:58 В Свердловской области утвердили выплаты субсидий молодым специалистам сельхозпредприятий
13:12 В МВД пообещали проверить угрожавшего подростку полицейского из Нижнего Тагила
11:51 В екатеринбургском садовом товариществе ночью вспыхнул крупный пожар
10:59 Обвиняемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского мог признать свою вину
09:59 Явка в первый день выборов в ЕГД составила 11.09%
09:39 В Екатеринбурге на Объездной дороге насмерть разбился мотоциклист
08:44 В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка
18:01 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 10 сентября
17:51 На свердловской трассе после столкновения с мусоровозом погиб водитель Toyota
17:05 Свердловский ЦОН намерен обратиться в СК после сообщений о подкупе избирателей
16:18 На избирательных участках Екатеринбурга не оказалось трафаретов для слепых
15:29 В Екатеринбурге наблюдатель обвинил директора школы в принуждении голосовать
14:56 До конца года в Свердловской области хотят высадить более 105 тысяч деревьев
13:53 В Екатеринбурге на ЖБИ жестоко избили мужчину
13:05 На выборах в ЕГД проголосовало больше половины из заявившихся на ДЭГ
12:01 В Екатеринбурге женщина сфотографировала бюллетень с паспортом «соседа»
11:25 В Екатеринбурге молодых людей возле школы №105 заподозрили в агитации
10:55 В Верхней Пышме сгорело летнее кафе
10:08 В крови погибшей школьницы из Каменска-Уральского обнаружили высокое содержание кофеина
09:16 В Свердловской области стартовало двухдневное голосование по 11 избирательным компаниям
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