В интернет-голосовании на выборах в ЕГД победила «Единая Россия»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Стали известны результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Екатеринбургскую городскую думу (ЕГД). Согласно обнародованным данным, на выборах предварительно лидирует «Единая Россия».Дистанционно за «Единую Россию» проголосовало 33067 избирателей (53,2%). За ЛДПР было отдано 9729 голосов (15.7%), за «Новых людей» – 6002 (9.7%), за «Справедливую Россию» – 4891 (7.9%), за КПРФ – 4704 (7.6%), за «Яблоко» – 3718(5.98%). Всего на ДЭГ было заявлено 70958 избирателей, из которых проголосовало 62110.Результаты голосования на избирательных участках еще сводят. Однако, согласно предварительным данным на портале Свердловского избиркома, там также большинство голосов получила «Единая Россия».