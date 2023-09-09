Свердловский ЦОН намерен обратиться в СК после сообщений о подкупе избирателей





– говорится в сообщении ЦОН. «Действия по подкупу избирателей в дни голосования – если такие сведения найдут свое подтверждение – представляют собой высокую общественную опасность. Поэтому комиссией принято решение обратиться в СУ СКР для проведения проверки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Комиссия центра общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области приняла решение обратиться в Следственный комитет с просьбой провести проверку после сообщений о подкупе избирателей билетами на смотровую площадку бизнес-центра «Высоцкий».Известно, что представители ЦОН обратились в Чкаловскую районную территориальную избирательную комиссию Екатеринбурга за комментариями, где им сообщили, что данном факту уже проводится проверка и что они уже запросили объяснения у кандидата, за которого предлагалось проголосовать за билет, и организации управляющей бизнес-центром.