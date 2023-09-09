В Екатеринбурге наблюдатель обвинил директора школы в принуждении голосовать





– заявила Юлия Чергинец. «Я проверяла избирательные участке, которые расположены в моей школе на готовность к голосованию. Придя на участок примерно в 08.30, я посмотрела готовность участка и напомнила свои коллегам о том, что время голосования наступило и что они могут воспользоваться своим активным избирательным правом и проголосовать, как электронно с помощью ДЭГ, так и традиционным способом. Никакого принуждения на коллег я не оказывала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на участке №1322 в школе №25 наблюдатель от партии «Яблоко» Алексей Антонов написал заявление о нарушениях при голосовании. В Центре общественного наблюдения (ЦОН) нарушения опровергли.Фото заявления наблюдателя опубликовало URA.RU. По словам Алексея Антонова, директор школы Юлия Чергинец, в которой избирательный участок расположен, якобы требовала от членов УИК проголосовать по системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и отправить ей фото.В ЦОН информацию о принуждении педагогов голосовать опровергли и опубликовали видео, в котором директор объяснила свои действия.