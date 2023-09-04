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На выборах в ЕГД проголосовало больше половины из заявившихся на ДЭГ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На выборах в Екатеринбургскую городскую думу, по данным на 13.00 проголосовало, уже больше половины горожан из тех, кто заявился на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
На портале наблюдения за ходом ДЭГ указано, что по единому округу было выдано 40 992 бюллетени (58%) и принято 40 549 бюллетеней (57%) по избирательным округам выдано 40 991 бюллетень (58%) и принято 40 467 бюллетеней (67%)
Всего на электронное голосование было заявлено 70 958 горожан. Это 6% от общего числа избирателей.
На портале наблюдения за ходом ДЭГ указано, что по единому округу было выдано 40 992 бюллетени (58%) и принято 40 549 бюллетеней (57%) по избирательным округам выдано 40 991 бюллетень (58%) и принято 40 467 бюллетеней (67%)
Всего на электронное голосование было заявлено 70 958 горожан. Это 6% от общего числа избирателей.
Скрин: stat.vybory.gov.ru
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