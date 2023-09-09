Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге женщина сфотографировала бюллетень с паспортом «соседа»
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на одном из избирательных участков в Верх-Исетском районе женщина сфотографировала два бюллетеня с паспортом своего «соседа», предположительно, для отчетности.
Заметили женщину с чужим паспортом наблюдатели и члены избирательной комиссии, которые потребовали прекратить фотографировать бюллетени. Они же обратили внимание на то, что паспорт и бюллетени принадлежат мужчине, который в этот момент стоял рядом.
На вопрос, кем приходится стоящей рядом молодой человек, дама ответила «соседом». После того, как женщину предупредили об уголовной отнесенности, она вернула мужчине его паспорт и бюллетени.
Принуждение к голосованию недопустимо. «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссии принуждением» (пункт 2 статьи 141 УК РФ) наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходят выборы депутатов в городскую думу.
Заметили женщину с чужим паспортом наблюдатели и члены избирательной комиссии, которые потребовали прекратить фотографировать бюллетени. Они же обратили внимание на то, что паспорт и бюллетени принадлежат мужчине, который в этот момент стоял рядом.
На вопрос, кем приходится стоящей рядом молодой человек, дама ответила «соседом». После того, как женщину предупредили об уголовной отнесенности, она вернула мужчине его паспорт и бюллетени.
Принуждение к голосованию недопустимо. «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссии принуждением» (пункт 2 статьи 141 УК РФ) наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходят выборы депутатов в городскую думу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
С выборов в гордуму Екатеринбурга снялся еще один кандидат от КПРФ
06 сентября 2023
06 сентября 2023
В Свердловской области стартовало двухдневное голосование по 11 избирательным компаниям
09 сентября 2023
09 сентября 2023
Еще один кандидат снялся с выборов в Екатеринбургскую гордуму
07 сентября 2023
07 сентября 2023