В Екатеринбурге женщина сфотографировала бюллетень с паспортом «соседа»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на одном из избирательных участков в Верх-Исетском районе женщина сфотографировала два бюллетеня с паспортом своего «соседа», предположительно, для отчетности.Заметили женщину с чужим паспортом наблюдатели и члены избирательной комиссии, которые потребовали прекратить фотографировать бюллетени. Они же обратили внимание на то, что паспорт и бюллетени принадлежат мужчине, который в этот момент стоял рядом.На вопрос, кем приходится стоящей рядом молодой человек, дама ответила «соседом». После того, как женщину предупредили об уголовной отнесенности, она вернула мужчине его паспорт и бюллетени.Принуждение к голосованию недопустимо. «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссии принуждением» (пункт 2 статьи 141 УК РФ) наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходят выборы депутатов в городскую думу.