В Екатеринбурге молодых людей возле школы №105 заподозрили в агитации

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге рядом с избирательным участком в школе №105 местные жители заметили группу молодых людей, которые, предположительно, раздают листовки с призывом голосовать за одного из кандидатов.Видео с предполагаемыми агитаторами опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». В нем автор видео показывает девушку и парня с пачками агитационных листовок в руках, которые стоят недалеко от избирательного участка. Также видно, что молодой человек с листовками, попавший в кадр, одет в футболку с агитационными надписями на спине и на груди.Напомним, что проведение предвыборной агитации в дни голосования запрещено. При выявлении подобных нарушений необходимо обращаться в полицию по номеру «112» или непосредственно к сотруднику полиции, находящемуся на участке.