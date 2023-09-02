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В Екатеринбурге молодых людей возле школы №105 заподозрили в агитации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге рядом с избирательным участком в школе №105 местные жители заметили группу молодых людей, которые, предположительно, раздают листовки с призывом голосовать за одного из кандидатов.
Видео с предполагаемыми агитаторами опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». В нем автор видео показывает девушку и парня с пачками агитационных листовок в руках, которые стоят недалеко от избирательного участка. Также видно, что молодой человек с листовками, попавший в кадр, одет в футболку с агитационными надписями на спине и на груди.
Напомним, что проведение предвыборной агитации в дни голосования запрещено. При выявлении подобных нарушений необходимо обращаться в полицию по номеру «112» или непосредственно к сотруднику полиции, находящемуся на участке.
Видео с предполагаемыми агитаторами опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». В нем автор видео показывает девушку и парня с пачками агитационных листовок в руках, которые стоят недалеко от избирательного участка. Также видно, что молодой человек с листовками, попавший в кадр, одет в футболку с агитационными надписями на спине и на груди.
Напомним, что проведение предвыборной агитации в дни голосования запрещено. При выявлении подобных нарушений необходимо обращаться в полицию по номеру «112» или непосредственно к сотруднику полиции, находящемуся на участке.
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