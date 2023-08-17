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Более 50 тысяч уральцев собираются проголосовать электронно на выборах в сентябре
В Избирательной комиссии Свердловской области утверждают, что заявки на участие в электронном голосовании подали более 50 тысяч человек.
Об этом заявила зампред свердловского Избиркома на расширенном заседании Общественной палаты области. По утверждению чиновницы «результаты избирателей, проголосовавших дистанционно, поступят в каждую окружную избирательную комиссию, будут включены в протоколы по результатам выборов».
На этих выборах, которые состоятся в регионе в этом сентябре, впервые будут применять технологию дистанционного электронного голосования. Ранее против введения такой формы голосования выступали несколько членов избирательных комиссий региона. Однако решение о применении ДЭГ все равно было принято.
Кроме того, появлялись сообщения от людей, работающих в бюджетных сферах о том, что их призывают и чуть ли не заставляют подавать заявки на участие в ДЭГ. Сколько из 50 тысяч поданых заявлений являются такими – «по указивке» и против собственной воли, остаётся неизвестным.
Одни из самых важных выборов в этом году – это выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга. «Вечерние ведомости» и «Мирные жители» запустили сайт, на котором можно посмотреть списки кандидатов по каждому округу. Выбрать своего представителя можно будет 9 и 10 сентября на участках и электронно.
Об этом заявила зампред свердловского Избиркома на расширенном заседании Общественной палаты области. По утверждению чиновницы «результаты избирателей, проголосовавших дистанционно, поступят в каждую окружную избирательную комиссию, будут включены в протоколы по результатам выборов».
На этих выборах, которые состоятся в регионе в этом сентябре, впервые будут применять технологию дистанционного электронного голосования. Ранее против введения такой формы голосования выступали несколько членов избирательных комиссий региона. Однако решение о применении ДЭГ все равно было принято.
Кроме того, появлялись сообщения от людей, работающих в бюджетных сферах о том, что их призывают и чуть ли не заставляют подавать заявки на участие в ДЭГ. Сколько из 50 тысяч поданых заявлений являются такими – «по указивке» и против собственной воли, остаётся неизвестным.
Одни из самых важных выборов в этом году – это выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга. «Вечерние ведомости» и «Мирные жители» запустили сайт, на котором можно посмотреть списки кандидатов по каждому округу. Выбрать своего представителя можно будет 9 и 10 сентября на участках и электронно.
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