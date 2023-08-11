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Уральская столица и китайский город Чэнду стали городами-побратимами
Фото: Алина Шешеня/Екатеринбург.рф
Сегодня, 19 августа, Екатеринбург и китайский город Чэнду стали городами-побратимами. Соответствующее постановление в День города подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.
По словам заместителя председателя Народного политического консультативного совета Китая в городе Чэнду Ву Кай, побратимство будет способствовать укреплению взаимодействия между двумя городами в разных сферах.
Чэнду – столица провинции Сычуань в Китае, население которой поставляет около 16,5 миллиона человек. Чэнду является торговым и промышленным центром, известным производством автомобилей. Также город-побратим может похвастаться развитой фармацевтической промышленностью.
«Начиная с 2018 года город Чэнду – наш город-партнер, город-друг, а теперь, можно смело сказать, и город-брат, с которым всегда приятно и интересно работать»,
– передают слова городского главы в пресс-службе мэрии.
По словам заместителя председателя Народного политического консультативного совета Китая в городе Чэнду Ву Кай, побратимство будет способствовать укреплению взаимодействия между двумя городами в разных сферах.
Чэнду – столица провинции Сычуань в Китае, население которой поставляет около 16,5 миллиона человек. Чэнду является торговым и промышленным центром, известным производством автомобилей. Также город-побратим может похвастаться развитой фармацевтической промышленностью.
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