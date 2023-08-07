Владислав Пинаев снова выдвигается на пост мэра Нижнего Тагила

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Действующий мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подал документы для участия в выборах главы города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра стартовал в Нижнем Тагиле 14 августа. Владислав Пинаев подал документы в аппарат местной думы на следующий день, 15 августа.Прием документов на конкурс по отбору кандидатов продлится до 25 августа. Участвовать в выборах может любой желающий старше 21 года. Основные требования к кандидату на должность главы города – высшее образование, профессиональные знания и навыки в сфере государственного и муниципального управления.