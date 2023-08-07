Кассационный суд отклонил иск Мансурова, которому отказали в регистрации на выборы в ЕГД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Кассационный суд отклонил иск кандидата-самовыдвиженца Эдуарда Мансурова. Он оспаривал свое снятие с выборов в городскую думу Екатеринбурга.Напомним, что Эдуард Мансуров выдвигался в качестве самовыдвиженца по округу №17, охватывающему часть Уралмаша. Орджоникидзевская ТИК отказала самовыдвиженцу в регистрации на выборах из-за «брака» в сданных им подписях. Мансуров обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, но суд занял не его позицию. Свердловский облсуд отклонил апелляцию Эдуарда Мансурова.Сам Мансуров сообщил «Вечерним ведомостям», что намерен дальше обращаться в Верховный суд.