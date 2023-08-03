На выборы в гордуму Екатеринбурга зарегистрировали 268 кандидатов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области избирательные комиссии завершили проверку документов и принятие решений о регистрации кандидатов. Всего продолжают участие в 11 избирательных кампаниях 433 кандидата. На выборы в ЕГД зарегистрировано 268 кандидатов.Как сообщили в Свердловском избиркоме, в регионе утратили статус кандидата 15 человек, отказано в регистрации 31 кандидату. У 17 зарегистрированных кандидатов имелась судимость. Зарегистрировано 39 самовыдвиженцев.На выборы в Екатеринбургскую городскую думу зарегистрировано 268 кандидатов. Участвуют шесть политических партий и 12 самовыдвиженцев. 114 кандидатов выдвинуты по единому округу, 154 – по 25 одномандатным округам.Следующий этап избирательных кампаний – агитация в СМИ – стартует 12 августа. Сами выборы пройдут 9-10 сентября.