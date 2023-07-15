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Чиновники создали еще одну структуру чтобы мониторить свердловские СМИ за бюджетный счет
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В департаменте информационной политики Свердловской области создали новый отдел аналитики в информационной сфере. Он будет мониторить СМИ.
Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», отдел займется противодействием экстремизму и терроризму в интернете и в СМИ. Решение о необходимости такого отдела приняла Антитеррористическая комиссия.
Оперативный комментарий в департаменте получить не удалось.
Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», отдел займется противодействием экстремизму и терроризму в интернете и в СМИ. Решение о необходимости такого отдела приняла Антитеррористическая комиссия.
Оперативный комментарий в департаменте получить не удалось.
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