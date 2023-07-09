Екатеринбуржцев начали опрашивать про выборы в гордуму

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Среди жителей уральской столицы проводят опрос, тема которого официально звучит как социально-экономическое развитие Екатеринбурга. При этом вопросы горожанам задают скорее политические.Опрос проходит по телефону. Екатеринбуржцам звонят и спрашивают, готовы ли они принять участие в опросе, который займет около шести минут. По словам звонивших, опрос проводит компания «Вик-Инвестиции».У горожан спрашивают возраст и район, в котором они проживают. Затем следуют вопросы: удобен ли Екатеринбург для комфортного проживания, какие есть основные преимущества жизни в городе и какие недостатки.На это, в целом, вопросы социального-экономического характера заканчиваются. Далее горожанам задают уже политические вопросы. Среди них: известно ли, что в этом году проходят выбору в городскую думу Екатеринбурга, как бы вы оценили деятельность мэра Алексея Орлова, деятельность администрации города и работу городской думы.Также уточняется, проголосовал бы опрашиваемый за Алексея Орлова, если бы проходили прямые выборы главы Екатеринбурга.Помимо этого, у екатеринбуржцев спрашивается, одобряют ли они работу городской думы, как оценивают деятельность председателя ЕГД Игоря Володина, и вообще собираются ли они идти на выборы и за какую партию проголосуют.