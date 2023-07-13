Возрастное ограничение 18+
Куйвашев выехал в село Шайдуриха спустя почти сутки после начала пожара
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал в село Шайдуриха спустя почти сутки после того, как там разгорелся пожар.
Близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» сообщает, что Куйвашев встретится с жителями полыхающего села.
Напомним, что огонь повредил в селе Шайдуриха 41 строение. При пожаре погибла женщина. Двое мужчин получили ожоги. Пожар удалось локализовать на площади 4100 квадратных метров, ведется работа по ликвидации возгорания.
Близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» сообщает, что Куйвашев встретится с жителями полыхающего села.
Напомним, что огонь повредил в селе Шайдуриха 41 строение. При пожаре погибла женщина. Двое мужчин получили ожоги. Пожар удалось локализовать на площади 4100 квадратных метров, ведется работа по ликвидации возгорания.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
При пожаре в селе Шайдуриха погибла женщина
13 июля 2023
13 июля 2023
Пожар в селе Шайдуриха уничтожил 41 дом
13 июля 2023
13 июля 2023