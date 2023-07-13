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Куйвашев выехал в село Шайдуриха спустя почти сутки после начала пожара

13.03 Четверг, 13 июля 2023
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал в село Шайдуриха спустя почти сутки после того, как там разгорелся пожар.

Близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» сообщает, что Куйвашев встретится с жителями полыхающего села.

Напомним, что огонь повредил в селе Шайдуриха 41 строение. При пожаре погибла женщина. Двое мужчин получили ожоги. Пожар удалось локализовать на площади 4100 квадратных метров, ведется работа по ликвидации возгорания.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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12:17 Пожар у села Шайдуриха начали тушить только спустя три часа после обнаружения
11:44 Для жителей полыхающей Шайдурихи собирают гуманитарную помощь
11:19 Первому кандидату-самовыдвиженцу на выборы в ЕГД отказали в регистрации
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20:27 Из-за пожара эвакуировано село Шайдуриха Невьянского района
19:58 Загадочную конструкцию из дерева обнаружили на раскопках в центре Екатеринбурга
19:42 Случайно запершуюся старушку в Нижнем Тагиле освобождали спасатели
18:53 За пьяную езду тавдинец на пару лет «уедет» в колонию-поселение
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