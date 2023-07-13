Куйвашев выехал в село Шайдуриха спустя почти сутки после начала пожара

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал в село Шайдуриха спустя почти сутки после того, как там разгорелся пожар.Близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» сообщает, что Куйвашев встретится с жителями полыхающего села.Напомним, что огонь повредил в селе Шайдуриха 41 строение. При пожаре погибла женщина. Двое мужчин получили ожоги. Пожар удалось локализовать на площади 4100 квадратных метров, ведется работа по ликвидации возгорания.